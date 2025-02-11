Sınır kapısı kuyruğunda gelen ölüm: Direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR sürücüsü öldü

Edirne’de sınır kapısında kuyrukta beklerken kalp krizi geçiren TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Sınır kapısı kuyruğunda gelen ölüm: Direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR sürücüsü öldü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:44

Kapıkule Sınır Kapısında kuyrukta TIR içerisinde bekleyen 65 yaşındaki Kadir Şahan bir anda fenalaşarak araçtan kendini dışarı attı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şahan’ın kalp krizi geçirdiğini anlayan TIR sürücüsü arkadaşları müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonrası Şahan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

TIR sürücüsünün cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekiplerince otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.


Etiketler: #EDirne #Kapıkule Sınır Kapısı #Kapıkule

İlgili Haberler

Yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!

Yasa dışı yollarla yurda giren 31 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı!
Edirne Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44.500 TL oldu!

Edirne Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 44.500 TL oldu!
Edirne'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 13 kişi yakalandı

Edirne'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 13 kişi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler