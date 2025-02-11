Sınır kapısı kuyruğunda gelen ölüm: Direksiyon başında kalp krizi geçiren TIR sürücüsü öldü
Edirne’de sınır kapısında kuyrukta beklerken kalp krizi geçiren TIR sürücüsü hayatını kaybetti.
Kapıkule Sınır Kapısında kuyrukta TIR içerisinde bekleyen 65 yaşındaki Kadir Şahan bir anda fenalaşarak araçtan kendini dışarı attı.
HAYATINI KAYBETTİ
Şahan’ın kalp krizi geçirdiğini anlayan TIR sürücüsü arkadaşları müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonrası Şahan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
TIR sürücüsünün cansız bedeni olay yerine gelen sağlık ekiplerince otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: #EDirne #Kapıkule Sınır Kapısı #Kapıkule
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