Direksiyon başında uyuyakalan sürücü ölümden döndü
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı Yukarıgöklü Mahallesi yolunda meydana geldi.
Gaziantep’ten yola çıkan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün seyir halindeyken uyuyakalması sonucu kaza yaptı.
Kaza sonrası otomobil devrilerek ters döndü. Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #otomobil #kaza
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