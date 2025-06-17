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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, 4 araca çarptı!

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, 4 araca çarptı!

17.06.2025 16:05:00
Güncellenme:
DHA
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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, 4 araca çarptı!

Bursa'da, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren İ.Y.'nin kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Orhangazi ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezi yönüne 16 CBT 11 plakalı otomobiliyle ilerleyen İ.Y. (91), aniden rahatsızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu İ.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İ.Y., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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