Otomobil bahçeye uçtu, yaralılar kayıplara karıştı!

Yayınlanma: 15.12.2024 - 07:24

Güncelleme: 15.12.2024 - 07:56

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi 2901 Sokak içerisinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 44 NV 766 plakalı otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan isimleri belirlenemeyen 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

MÜDAHALENİN ARDINDAN KAÇTILAR

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

O sırada evde ailesiyle birlikte oturan İrfan Doğan, dışarıdan gelen yüksek bir ses duyduğunu belirterek, “Dışardan bir ses duyduk dışarı çıktım zaten bu arkadaşları gördük. Otomobilin içinde bir bayan ve erkek arkadaş vardı, bunları çıkardıktan sonra ambulansa teslim ettik ondan sonra ortadan kayboldular. İçeride amcam vardı şükür ona bir şey olmadı” diye konuştu.

Polis ekipleri kazaya karışan ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.