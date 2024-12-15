Sarıyer'de feci kaza: Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarptı!

Yayınlanma: 15.12.2024 - 07:39

Güncelleme: 15.12.2024 - 08:05

Kaza, saat 21.30 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Beşiktaş istikametinde seyir halinde olan 34 YK 8500 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.