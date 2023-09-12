Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü öldü
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Perşembe beldesinde gece saatlerinde ilçeye bağlı; Koramanlar Köyünden Şenköy istikametine seyir halinde olan Semih Palaz (25) hakimiyetindeki 67 NK 179 plakalı Tofaş marka aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.
KURTARILAMADI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirtti.
Semih Palaz’ın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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