Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü öldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:40
Direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü öldü
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Perşembe beldesinde gece saatlerinde ilçeye bağlı; Koramanlar Köyünden Şenköy istikametine seyir halinde olan Semih Palaz (25) hakimiyetindeki 67 NK 179 plakalı Tofaş marka aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı.

KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirtti.

Semih Palaz’ın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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