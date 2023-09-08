Sürücülere seslendi: Doğukan Manço'dan 'araç bakımı' uyarısı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:30

Güncelleme: 08.09.2023 - 11:46

Barış Manço'nun oğlu, ünlü şarkıcı ve DJ Doğukan Manço, YouTube hesabından otomobil tutkunları ilgilendiren bir video paylaştı.

Manço, araçlarda maksimum koruma ve performans için periyodik bakımın en önemli kriter olduğunu söyledi.

"BELLİ ARALIKLARLA KONTROL EDİLMELİ"

Servisteki ustalarla birlikte periyodik bakım ve yağ değişimi konusunda takipçilerine detaylı bilgi aktaran Manço, “Motor yağı aracın en başta gelen gereksinimidir. İnsan vücudunda dolaşan kan gibi düşünebiliriz. Bir motorda yağ kalmaz ya da yağ değişimini ihmal edersek o motor bütün işlevini yitirir. Kısacası aracın motor yağ seviyesini belli aralıklarla kontrol etmeli ve yağ verimini kaybetmeden yani üreticisi tarafından belirtilen kilometre ve yıl sınırını geçmeden değiştirmeye özen göstermeliyiz” diyerek motor yağı değişimini ihmal etmemek gerektiğini vurguladı.

Manço, “Yağ kaliteleri, üretim standartları, sürücünün performans ve tasarruf beklentileri her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu beklentiler doğrultusunda yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde araç üreticileri, uluslararası onay seviyeleri ve yağ değişim bilgilerine bakım kitapçıklarında yer vererek doğru zaman ve kilometrelerde değişim öneriyor. Doğru km/yıl bilgileri içerisinde yapacağımız değişimler sadece motoru korumakla kalmayıp aynı zamanda aracın yakıt tasarrufu yapmasını da sağlıyor” dedi.

"HİDROLİKLERİ ZAMANINDA DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Manço, “Araçlarda maksimum koruma ve performans sağlanmasında motor yağının dışında şanzıman, diferansiyel, fren hidroliği, soğutma sıvısı gibi araç aksamlarında kullanılan tüm ürünler oldukça önemli. Örnek olarak, soğutma sıvısı sıcak havalarda aracın hararet yapmasını önlerken, soğuk havalarda ise donmaya karşı koruma sağlıyor. Isı transferinin yanı sıra pas ve korozyona karşı korumada etkili. Suyun kalitesi ve su-antifriz karışım oranı da önemli kriter. Bir aracı sevmek ona bakmaktan geçer. Arabalar bizim yol arkadaşımız. Biz bakımını ihmal etmezsek onlar da bizi yolda bırakmaz. Yağ ve sıvı değişimini ne kadar aksatırsak araçlarımız o kadar çabuk yıpranır. Bu sebeple araçlardaki tüm yağ, soğutma sıvıları ve hidrolikleri zamanında değiştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.