Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Adana'da otomobil takla attı: Çok sayıda yaralı!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde otomobilin takla atıp, ters döndüğü kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Saimbeyli ilçesi Gürleşen Mahallesi'nde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 BAV 711 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
6 KİŞİ YARALANDI
Araçtaki İbrahim Ağzıdeli (19), Buket Ağzıdeli (39), Hacer Küçükbenli (39), Kardelen Vural (6), Sıddık Ülkü (32) ve Cemre Karaağaç (34) yaralandı.
İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı
Etiketler: #Adana
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