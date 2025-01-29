Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı: 2 yaralı!
Kilis'te kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kilis-Gaziantep yolunun 15'inci kilometresinde bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre; A.K. yönetimindeki 27 J 8297 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak bariyerlere çarptı.
Kazada araçta bulunan İ.K. ile F.K. hafif yaralandı. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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