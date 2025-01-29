Diyarbakır’da 6 araç birbirine girdi... Yaralılar var!
Merkez Sur ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde sürücülerinin kontrolünden çıkan 6 araç, kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı kentteki hastanelere sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
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