Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Kamyonet dik durdu
Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen kaza sonrası kamyonet, ilginç bir şekilde ters dönerek dik durdu.
Kaza, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. M.P. idaresindeki Ford marka 31 AAZ 160 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ters döndü.
Ters dönen kamyonetin dik durması ilginç bir görüntü oluşturdu.
Görenleri şaşırtan kazada yaralanan olmadı. Dik duran kamyonet, iş makinası yardımıyla çevrildi.
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