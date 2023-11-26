Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Kamyonet dik durdu

Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen kaza sonrası kamyonet, ilginç bir şekilde ters dönerek dik durdu.

İHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 12:19
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Kamyonet dik durdu
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Kaza, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. M.P. idaresindeki Ford marka 31 AAZ 160 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ters döndü. 

Ters dönen kamyonetin dik durması ilginç bir görüntü oluşturdu. 

Görenleri şaşırtan kazada yaralanan olmadı. Dik duran kamyonet, iş makinası yardımıyla çevrildi.


hatay Kamyonet kaza

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