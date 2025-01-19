Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Kırıkkale’de otomobil, otobüsle çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Kırıkkale’de otomobil, otobüsle çarpıştı: 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:10

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.R.K. idaresindeki 06 BDT 276 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Savrulan otomobil, daha sonra Ankara’dan Yozgat’a yolcu taşıyan N.T.Ç. yönetimindeki 34 BN 1031 plakalı Mercedes marka otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hâle gelen otomobil, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Kırıkkale

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