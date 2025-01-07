Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken can verdi!

Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 35 yaşındaki Ersin Şane, hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan kamyonetin sürücüsü M.Y., evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:24

Kırıkkale'de Aşağı Mahmutlar Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.Y. yönetimindeki 71 ACN 412 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ersin Şane'ye (35) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ersin Şane'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şane'nin cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü, jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Kamyonet #kaza #Kırıkkale #sürücü

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