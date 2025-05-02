Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Malatya'da istinat duvarına çarpan araç bahçeye uçtu: 2 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarparak bahçeye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti... Malatya'da istinat duvarına çarpan araç bahçeye uçtu: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:26

Kaza, 13.30 sıralarında Yeşilyurt Tecde Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Kavuk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.S.K. idaresindeki 34 DZ 2152 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarparak bahçeye uçtu.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İ.H.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Malatya #sürücü

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