Direksiyon hakimiyetini kaybetti, önüne gelene çarptı: Yaralı var!

4.02.2026 09:19:00
DHA
İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce park halindeki 4 araca, ardından yoldan geçen bir kadına çarptı. Savrulan araç, bir binanın giriş katındaki iş yerine çarparak durabildi. Kazada yoldan geçen kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, 34 ZTV 23 plakalı otomobille seyir halinde olan Osman K., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil önce park halindeki 4 araca, ardından o sırada yoldan geçen bir kadına çarptı. Otomobil son olarak bir apartmanın giriş katındaki iş yerine çarparak durabildi.

Kaza sonrası sürücü Osman K., otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binanın giriş katındaki iş yerinde ve araçlarda hasar meydana geldi. Kaçan sürücü ise, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Kazada hasar gören araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

