Direksiyonda baygınlık geçirince kamyonetiyle denize düştü
Aydın'ın Didim ilçesinde, Şeyhmus Gündüz (59), direksiyon başında baygınlık geçirince, balık almaya geldiği kamyonetiyle denize düştü. Gündüz, çevredekiler tarafından kamyonetten çıkartılıp, kurtarıldı.
Çamlık Mahallesi Yalı Caddesi sahilinde, 2 Kasım Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında kamyoneti ile balık almaya gelen Şeyhmus Gündüz, iskeleye yanaştığı sırada direksiyon başında tansiyonun düşmesi sonucu bayıldı.
Gündüz, direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetiyle denize düştü. Çevredekiler yardıma koşup, kendi imkanlarıyla sürücü Gündüz'ü araçtan çıkardı.
VİNÇLE ÇIKARILDI
Kurtarılan Gündüz, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gündüz, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kamyoneti ise vinçle denizden çıkartıldı.
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