Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakaladı.
GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ
Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri belirlenen M.E.ve S.C. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- 'Reisten ricamdır' dedi: Mahir Ünal'ın istifasının ardından Mehmet Metiner'den dikkat çeken çıkış
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Son Dakika... Kılıçdaroğlu 'İşte ispatladım' diyerek Soylu'ya sert çıktı: 'Onurun, şerefin varsa istifa edersin'
- 'Gelin alırken' ateş açtılar: Balkondaki anne ile oğlu maganda kurşunu ile yaralandı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Diyanet İşleri Başkanlığı şikâyet etmişti: Savcılıktan 'Celal Şengör' kararı
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı