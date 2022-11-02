Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarmanın durdurduğu bir kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak geçişleri organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

DHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:26
Şanlıurfa’da kamyonette 24 kaçak göçmen yakalandı
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İI Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yol kontrolünde şüphelenilerek durdurulan plakası açıklanmayan bir kamyonetin kasasında yabancı uyruklu 24 kaçak göçmen yakaladı.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİ

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri belirlenen M.E.ve S.C. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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