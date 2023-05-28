2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren yurttaş yaşamını yitirdi

Niğde'de oy kullandıktan sonra eve dönüş yolunda kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Recep Kahramaner, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:52
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren yurttaş yaşamını yitirdi
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Niğde'de Güllüce köyünde yaşayan Recep Kahramaner, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullandıktan sonra okuldan çıktı.

Eve dönüş yolunda fenalaşan Kahramaner, yere düştü.

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahramaner, hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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