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Ölen kardeşinin yerine muhtar seçildi, kalp krizinden hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 2019 yılında muhtar olarak seçilen kardeşinin ölümünün ardından köylüler tarafından muhtar seçilen yurttaş da görevini devredemeden hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 17:37
Ölen kardeşinin yerine muhtar seçildi, kalp krizinden hayatını kaybetti
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Devrekani ilçesine bağlı Pınarözü köyünde 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde muhtar olarak seçilen Mustafa Kaymaz, 20 Kasım 2020 yılında yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Bunun üzerine Pınarözü köyünde 06 Haziran 2021 yılında ara seçimlere gidildi. Yapılan ara seçimde Mustafa Kaymaz’ın ağabeyi Salim Kaymaz, köylülerin gösterdiği vefa ile muhtar seçildi.

KARDEŞİ İLE AYNI SONU YAŞADI

2021 yılından beri Pınarözü köyünün muhtarlığını yürüten Salih Kaymaz da sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.

Kardeşi ile aynı sonu yaşayan Salih Kaymaz’ın cenazesi, yarın Pınarözü köyünde toprağa verilecek.


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