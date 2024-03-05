Direksiyonu bıraktı: Otobüs şoförü kadına saldırdı!
Sultanbeyli'de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında ‘durağa girmedin’ kavgası çıktı. Otobüs seyir halindeyken direksiyonu bırakarak koltuğundan kalkan şoför, kadın yolcuya vurdu.
Kavga, Sultanbeyli- Üsküdar arasında sefer yapan 11ÜS numaralı otobüste meydana geldi.
İddiaya göre, okuldan çıkan öğretmen, evine gitmek üzere otobüse bindi. İneceği durağa geldiğinde ise otobüs şoförü durmadı.
Bunun üzerine otobüs şoförü ile kadın arasında ‘durağı neden girmedin’ kavgası çıktı. Şoförün bağırması üzerine kadının, “Bana bağıramazsınız, durağı kaçırdınız, beni mi döveceksiniz” dediği duyuldu.
Kavganın şiddetlenmesi üzerine şoför, seyir halindeki otobüsün direksiyonunu bırakıp koltuktan kalkarak yolcu kadına vurdu. Kadının cep telefonu yere düştü.
Şoför tarafından darbedilen kadın daha sonra otobüsten inerek uzaklaştı. Kavga anı, darbedilen kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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