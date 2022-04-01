Direnen Pegasus işçileri kazandı!

01 Nisan 2022 Cuma, 17:56

Pegasus işçileri adına Nakliyat-İş Sendikası tarafından “İşe İade ve Sendikal Tazminat Davaları” açılmıştı. İstanbul Anadolu Adliyesi 3. İş Mahkemesinde açılan davaların duruşmalarından birisi bugün görüldü. Mahkeme ilk çıkarılan 15 işçinin sendikal nedenlerle işten çıkartıldığına ve işe iade edilmelerine karar verdi.

Duruşmanın ardından Pegasus işçileri ve Nakliyat-İş Sendikası, Anadolu Adliyesi önünde açıklama yaptı. Avukat Ayhan Erkan, Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkartılan Pegasus işçilerinden 15’inin davasının bugün kazanımla sonuçlandığını ve işe iadelerine karar verildiğini söyledi.

Erkan, Pegasus işvereninin işçiler için 4 ay boşta geçen süre, 4 ay iş başı yaptırmama ve 12 aylık sendikal tazminat ödemeye mahkum edildiğini ifade etti. Erkan, bu davaların kazanılmasında işçilerin ilk duruşmaya toplu olarak katılmalarının etkisinin büyük olduğunu belirtti. Nakliyat-İş Sendikasının işçi sınıfı adına mücadele veren bir sendika olduğunu, işçilerin tek kuruşunu, tek bir hakkını bile patronlarda bırakmama mücadelesi verdiğini ifade etti.

Erkan, Pegasus’a Nakliyat-İş Sendikasının gireceğini ve Pegasus çalışanlarının sendikalı, Nakliyat-İş’li olacağını vurgulayarak sözlerini bitirdi.

Erkan’ın açıklamasının ardından işten çıkartılan Pegasus işçileri söz aldı. Barış Turan, Temmuz ayından bu yana mücadele ettiklerini, eylemler yaptıklarını, broşür dağıttıklarını anayasal hakları olan sendikalı olma haklarını kazanmak için mücadele ettiklerini söyledi. Pegasus çalışanları tüm davalar kazanılana kadar ve Pegasus işçileri sendikalı olana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Pegasus Havayolları’nda çalışan işçiler 2021 yılında DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye olmuştu. Pegasus işvereni farklı kıdem ve pozisyonlarda çalışan 80’i Nakliyat-İş Sendikası üyesi olmak üzere 106 işçiyi işten atmıştı. Sendikalı atılan işçilerin bazıları sağlık, bazıları performans düşüklüğü, bazıları da hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılmıştı.