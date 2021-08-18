Pegasus'ta işten çıkarmalar sürüyor: “Sendika haktır engellenemez”

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:55

Pegasus hava yolu şirketinin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bulunan şubesinde Nakliyat-İş Sendikası'nda örgütlenen işçiler hukuksuz şekilde işten atılmaya devam ediyor.

1 Temmuz’da işten çıkarma yasağının bitmesinin ardından 40 işçiyi işten atan şirket, sendika üyesi 11 çalışanını da geçtiğimiz hafta işten çıkardı. Haklı mücadeleleri için sendikalarından vazgeçmeyeceklerini belirten işçiler ise bir kez daha Sabiha Gökçen Havalimanı’nda “Sendika Haktır Engellenemez” diyerek işvereni protesto etti.

"TÜM ÇALIŞANLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Eylemde açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, işverenin sendikaya üye olan işçilere bu süreçte sendikadan istifa etmeleri koşulu ile %15 zam, dört maaş ikramiye gibi tekliflerinde bulunduğunu, bunları kabul etmeyen işçileri işten attığını ifade etti. İşten çıkartılmaların keyfi ve hukuksuz olduğunu belirten Küçükosmanoğlu, işten çıkartılanların tazminatlarının da ödenmediğini, daha da kötüsü özel eşyalarının bile verilmediğini, bazı çalışanların güvenlik ya da polis gözetiminde özel eşyalarını alabildiklerini ifade etti.

Küçükosmanoğlu, “Artık işverenin karşısında DİSK var Nakliyat-İş var. Sendikamız üyesi olsun ya da olmasın tüm Pegasus çalışanlarına sahip çıkacağız” dedi.

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanının açıklamasının ardından söz alan Pegasus işçileri, gece gündüz demeden nasıl çalıştıklarını, yemek paydoslarını bile kullanamadıklarını, birçok kez müşterilerin saldırılarına maruz kaldıklarını, pandemi döneminde çok zor koşullarda çalıştıklarını belirterek çalıştıkları sürelerde yaptıkları fedakarlıkları anlattılar. Çalışanlar ancak bu yaptıkları fedakarlıkların karşılığını alamadıklarını ve sadece anayasal haklarını kullandıkları için hiçbir gerekçe gösterilmede işten atıldıklarını belirtti.

Eyleme destek veren bir yurttaş da Pegasus işletmesinin işçilerinin haklarını vermeyerek, işten atmasının kabul edilemez olduğunu ve atılan işçilere destek verdiğini belirtti. “Pegasus işletmesinin yapılan bu haksızlığı ortadan kaldırmadığı durumda bir vatandaş olarak bir kez daha Pegasus Havayollarını kullanmayacağını söyledi.



