Dışişleri Bakanı 3 yılda biter demişti: Alanya Yeniköy Sulama Barajı 7 yıldır bitmedi

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:56

25 milyon lira bedelle ihaleyi alan firma inşaatı parım bıraktı. 2020 yılında 720 gün içinde barajın tamamlanması için yeniden ihale yapıldı. O şirket de tek çivi çakmadan ortadan kayboldu. Ortada ne sulama barajı var ne de bir inşaat. Bölge halkı bu baraj için harcanan milyonlarca liranın çöp olduğu eleştirisinde bulunuyor.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yapımı yılan hikayesine dönen, Alanya’nın tarımsal sulama sorununu büyük oranda çözeceği iddiasıyla projelendirilen Yeniköy Barajı projesini TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Budak, “Üç yılda bitirilecek diye seçim propagandası yapmışlardı. Barajın temeli atıldığından beri yedi yıl geçti. Ortada ne sulama barajı var ne de devam eden bir inşaat. Milyonlarca liranın nerelere gittiği açıklansın” dedi.

"ÜÇÜNCÜ TARIM BAKANI..."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Yeniköy Barajı’nın temeli atıldığından beri göreve gelen üçüncü Tarım Bakanı oldu. Baraj yapımının Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da 2015 yılı genel seçim vaadi olduğunu hatırlatan CHP’li Budak, “Milyonlarca lira harcanan sulama yatırımı çürümeye terk edildi. Barajın temel atma töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Eskiden barajlar 30 yılda yapılıyordu. Biz şimdi 3 senede baraj inşa ediyoruz’ demişti. Aradan 7 yıl geçti, baraj ortada yok. Ben de soruyorum; Yeniköy Barajı nerede?” diye sordu.

SONDAJ İLE SULAMA

Türkiye’nin muz üretim merkezi olan Alanya’da üreticiler su ihtiyacı oldukça fazla olan muz bahçelerini sulamak için yapılacak barajı bekliyor. Yurttaşlar bahçelere açılan sondajlarla bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.