Dışişleri Bakanı Fidan, Katar’a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı, "Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecektir" açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:35
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar’a gidecek
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Katar'a resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Sayın Bakanımız, 17 Nisan 2024 tarihinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."


Hakan Fidan haberleri Dışişleri Bakanı haberleri katar haberleri

İlgili Haberler

Hakan Fidan, Blinken ile görüştü: ‘Krizin yayılmasından endişeli’

Hakan Fidan, Blinken ile görüştü: ‘Krizin yayılmasından endişeli’
İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu

İsrail ile ticarete yönelik tepkilerin ardından: Hakan Fidan İsrail'e yönelik yeni tedbir kararları aldıklarını duyurdu
Hakan Fidan'dan Murat Kurum'a 'destek' açıklaması: 'Yaşadığımız tüm felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak...'

Hakan Fidan'dan Murat Kurum'a 'destek' açıklaması: 'Yaşadığımız tüm felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Özgür Özel Hatay ve İskenderun için YSK önünde: 'Bu siyasi bir karardır!'

Son Dakika... Özgür Özel Hatay ve İskenderun için YSK önünde: 'Bu siyasi bir karardır!'
Uğur Dündar açıklama yaptı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan skandal iddia: ‘Ablamın babası da ünlü gazeteci’

Uğur Dündar açıklama yaptı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan skandal iddia: ‘Ablamın babası da ünlü gazeteci’
AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'

AKP'li Orhan Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi: 'Kibariye kardeşimiz niye hâlâ uzman olamadı?'
Gelinim Mutfakta 16 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 16 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?
Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?

Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?
Borsa güne 0,36 düşüşle başladı

Borsa güne 0,36 düşüşle başladı
AKP ve MHP’liler erteliyordu: Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje kabul edildi

AKP ve MHP’liler erteliyordu: Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje kabul edildi
Tokyo’da çalınan altın kâse: İkinci el dükkanında bulundu!

Tokyo’da çalınan altın kâse: İkinci el dükkanında bulundu!