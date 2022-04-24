Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan eylemcilere "bozkurt" işaretli yanıt

Uruguay'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto edenlere 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2022 Pazar, 05:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan eylemcilere
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Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile Türkiye’nin Montevideo Büyükelçiliği açılış törenine katıldı.  

PROTESTO EDİLDİ

Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.

 

'BOZKURT' KARŞILIĞI

Büyükelçilik binasından aracıyla ayrılan Çavuşoğlu protestoculara "bozkurt" işareti yaparak karşılık verdi.


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