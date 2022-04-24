Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan eylemcilere "bozkurt" işaretli yanıt
Uruguay'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan bayraklarıyla kendisini protesto edenlere 'bozkurt' işaretiyle karşılık verdi.
Uruguay resmi ziyareti kapsamında başkent Montevideo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile Türkiye’nin Montevideo Büyükelçiliği açılış törenine katıldı.
PROTESTO EDİLDİ
Açılışın ardından bir grup, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle Ermenistan bayraklarıyla Çavuşoğlu'nu protesto etti.
'BOZKURT' KARŞILIĞI
Büyükelçilik binasından aracıyla ayrılan Çavuşoğlu protestoculara "bozkurt" işareti yaparak karşılık verdi.
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