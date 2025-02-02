Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin ”Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 00:28

Bakanlıktan, Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Pakistan’ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.



Etiketler: #Dışişleri bakanlığı #PAKistan #Asker

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanlığı açıkladı... İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi: 'Deneme amaçlı operasyon bölgesine yönlendirdiler'

Dışişleri Bakanlığı açıkladı... İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi: 'Deneme amaçlı operasyon bölgesine yönlendirdiler'
İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler