Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Yayınlanma: 02.02.2025 - 00:28

Güncelleme: 02.02.2025 - 00:28

Bakanlıktan, Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz. Bu menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Pakistan’ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.



