Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli atandı
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne Öncü Keçeli getirildi. Keçeli, son olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne, Türkiye'nin Washington ve Bakü büyükelçiliklerinde çalışan, son olarak Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdinde Daimi Temsilciliğinde Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Öncü Keçeli getirildi.
Keçeli'den önce Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Tanju Bilgiç yürütüyordu.
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