Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a başsağlığı mesajı
Afganistan’ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 320 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Herat Vilayetinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, “Afganistan’ın Herat Vilayetinde dün (7 Ekim) meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde 200’den fazla can kaybı yaşandığı ve 1000’den fazla yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır” denildi.
Afganistan’da Meydana Gelen Deprem Hk. https://t.co/4tLJPBZEWl pic.twitter.com/djSMnX58Ew— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 7, 2023
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