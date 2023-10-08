Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a başsağlığı mesajı

Afganistan’ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde 320 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan için başsağlığı mesajı yayımlandı.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 08:10
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a başsağlığı mesajı
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Herat Vilayetinde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, “Afganistan’ın Herat Vilayetinde dün (7 Ekim) meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremde 200’den fazla can kaybı yaşandığı ve 1000’den fazla yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, Afgan kardeşlerimizin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazırdır” denildi.


afganistan depre

İlgili Haberler

ABD senatöründen Ukrayna açıklaması: 'Afganistan'dan 10 kat kötü olur'

ABD senatöründen Ukrayna açıklaması: 'Afganistan'dan 10 kat kötü olur'
Afganistan'da peş peşe depremler

Afganistan'da peş peşe depremler
Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem... 215 ölü, 1000'den fazla yaralı!

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem... 215 ölü, 1000'den fazla yaralı!

En Çok Okunan Haberler