Dışişleri kaynakları açıkladı: Esad’ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullandı mı?

Yayınlanma: 10.12.2024 - 18:36

Güncelleme: 10.12.2024 - 18:36

Suriye’de terör örgütü HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesiyle Esad dönemi sona erdi.

Söz konusu durumun ardından Rusya’dan yapılan açıklamada eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Rusya’ya vardığı ve ‘sığınma hakkı’ sağlandığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Beşar Esad’ı Rusya’ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı kaydedildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esad’ı Rusya’ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı teyit edildi.