Dışişleri kaynakları açıkladı: Esad’ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullandı mı?
Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesini Rusya’ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanıp kullanmadığına yönelik Dışişleri kaynaklarından açıklama geldi.
Suriye’de terör örgütü HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesiyle Esad dönemi sona erdi.
Söz konusu durumun ardından Rusya’dan yapılan açıklamada eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Rusya’ya vardığı ve ‘sığınma hakkı’ sağlandığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Beşar Esad’ı Rusya’ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı kaydedildi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esad’ı Rusya’ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmadığı teyit edildi.
Etiketler: #Beşar Esad #suriye #türkiye
En Çok Okunan Haberler
-
- Rojin Kabaiş'in kesin ölüm nedeni belli oldu
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Onlarca araç birbirine girdi
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki
- 'Kapasitemizi 15-20 bine çıkarttık'
- Şam nasıl düştü? ‘