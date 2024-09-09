Dışişleri'nden açıklama: Ayşenur Ezgi'nin cenazesi, uçakla Türkiye'ye getirilecek
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin, uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi için çalışıldığını, cenazenin Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlık Sözcüsü Keçeli, yazılı açıklama ile Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
"AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE DEFNEDİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR"
Keçeli, kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişlerin İsrail tarafından pazar günü itibarıyla kapatıldığını belirterek, "Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz. İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğumuz yerel makamlarla temas halinde süreci takip ediyor. Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor
- ORC'den dikkat çeken CHP anketi
- Türkiye Narin'e ağlıyor...
- MHP'li Büyükataman etkinliğe alınmadı, arbede çıktı