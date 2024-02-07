DİSK 57’nci kuruluş yılını kutlayacak

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yarın DİSK'in kuruluşunun 57'nci yıl dönümünün kutlanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 09:55
DİSK 57’nci kuruluş yılını kutlayacak
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK),  yarın kuruluşunun 57’nci  yıl dönümünü kutlayacak.

Kutlamalar kapsamında yarın İstanbul Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak Senfonik Zülfü Livaneli Konseri düzenlenecek.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konserle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yarın akşam saat 20.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda DİSK’in 57’nci kuruluş yıldönümünde Senfonik Livaneli Konseri’nde buluşuyoruz. Tüm dostlarımız davetlidir…

8 Şubat 2024 Perşembe

20:30

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (Harbiye/İstanbul)”


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