Yayınlanma: 05.02.2024 - 18:09

Güncelleme: 05.02.2024 - 18:09

Survivor All Star 2024 kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre'nin son günlerde yarışma sırasındaki davranışları dikkat çekiyor. Yarışmanın sevilen isimlerinden Yunus Emre'nin bugün yayımlanacak olan bölümde de karşı takım yarışmacıları ile gerginlik yaşayacağı yeni bölüm fragmanı sayesinde gözler önüne serildi. Peki, Yunus Emre kim, kaç yaşında, nereli? Yunus Emre All Star'dan diskalifiye mi olacak? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR YUNUS EMRE KİM?

Yunus Emre Özden 1993 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1.85 boyunda ve 82 kilogram ağırlığında olan Yunus Emre, ulaştırma lojistik alanında eğitim almaktadır. Yunus Emre, 2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasında gönüllüler takımında yer aldı.

SURVIVOR YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

5 Şubat akşamında ekrana gelecek olan Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Yunus Emre'nin konuşmaları herkesi şaşırttı. Poyraz ile arası gerilen Yunus Emre'nin dün yayımlanan bölümdeki davranışları da Acun Ilıcalı tarafından sert sözlerle eleştirilmişti. Bugün yayımlanacak olan bölümde de Yasin ve Yunus Emre arasında bir gerginlik yaşandığı görülüyor. Bu davranışlarının ardından Acun Ilıcalı tarafından verilecek kararın diskalifiye mi yoksa ceza mı olacağı henüz bilinmiyor...



