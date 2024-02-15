DİSK heyeti Erzincan'da: Sürecin takipçisi olacağız

DİSK heyeti, Erzincan'ın İliç ilçesinde facianın meydana geldiği maden ocağı sahasını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan DİSK Başkanı Çerkezoğlu, sonuna kadar sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 19:10
DİSK heyeti Erzincan'da: Sürecin takipçisi olacağız
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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) heyeti, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasını ziyaret etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan süreci yerinde görmek, gözlemlemek için heyet olarak bölgeye geldiklerini belirtti.

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Çerkezoğlu, "9 işçi kardeşimiz şu anda kayıp, onların aileleriyle bir araya geldik. 9 işçi arkadaşımızdan birisi sendikamızın üyesi" dedi.

Toprak altındaki işçilere sağ ulaşılmasını temenni eden Çerkezoğlu, "İşçilerimizin aileleriyle kavuşmasını istiyoruz, bunu bekliyoruz ve ümit ediyoruz. Hiçbir can kaybı olmadan bu felaketin geçmesini diliyoruz" diye konuştu.

Olayın her boyutuyla araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması, yargılanması ve bir daha bu felaketlerin yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen Çerkezoğlu, DİSK olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta toprak kayması meydana gelmiş, irtibat kurulamayan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.


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