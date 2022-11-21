Rektörler bombalı saldırının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde...

Saldırıyla Türk milletinin tarih boyunca birlikte yaşama, farklı düşünce ve kültürdeki insanlara huzur ve mutluluk getirme çabasına darbe indirilmek istendiğini kaydeden Ak, "Devletimizin ve milletimizin kararlılığı, bu tarihi yönünün daha da güçlendiğini gösterdi. Bundan sonra daha fazla birlikte yaşamanın gururunu taşıyacağımıza inanıyoruz. Türk milleti bir bütünlük içerisindedir. Hem kendi vatandaşları hem de ülkemize gelen misafirlerimiz için daha fazla güven içerisindedir" diye konuştu.