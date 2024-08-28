DİSK üyeleri ayakta: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz!

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:07

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:32

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, “Artık Yeter! Geçinemiyoruz” diyerek başlattığı eylemlerini sürdürüyor. Sağlıktan metale, lastikten hizmete, enerjiden madene kadar onlarca işkolunda çalışan işçiler, işyerlerini eylem alanına çevirdi. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Mersin başta olmak üzerinde onlarca şehirdeki işyerlerinde işçiler, bir kez daha “Gelirde adalet, vergide adalet” istedi. Vergi afları ve teşviklerle patronların giderek zenginleşirken emekçilerin hakkının hiçe sayıldığının altını çizen işçiler, “Ekmek ve adalet mücadelesini büyütüyoruz” dedi.

EKMEK VE ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTÜYORUZ

DİSK üyelerinin işyerlerinde bir araya gelerek okuduğu bildirilerde, “Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken birileri servetine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar, yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp, sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Bizler ülkemizin tüm değer ve güzelliklerini üretenleriz. Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken, biz düşük gelirle mücadele ederken, yüksek vergiler ödüyoruz. İktidar, kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktarırken, vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken, bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor.

Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz. Bunun için sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz. 1 Ekim’de TBMM’nin açılmasıyla beraber, vergide adalet yasasının oy birliğiyle Meclis’ten geçmesini istiyoruz. Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmesini istiyoruz” ifadeleri yer aldı.