İstanbul Baro'sunun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir?
İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç başkan seçildi. Filiz Saraç kimdir? Filiz Saraç kaç yaşında, nereli?
İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç, Baro Başkanı seçildi. Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu.
FİLİZ SARAÇ KİMDİR?
Filiz Saraç, 1 Mayıs 1968 doğumludur. 1988 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Barosu’nda 3 dönem yöneticilik yapmış olup, İstanbul Barosunda sırası ile Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterlik ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017-2021 yılları arası TBB Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
6 yıl Üniversite’de “Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları” ve “Uygulamalı Hukuk” derslerinde misafir Öğretim Görevlisi olarak görev aldı. TBB Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği ve İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.
FİLİZ SARAÇ'IN KİTAPLARI
“Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri”, “Deprem Hukuku” (ortak yazarlı), “Stajyer Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri” (ortak yazarlı) adlı kitapları kaleme aldı.
İlgili Haberler
- Slim Dusty kimdir? Slim Dusty ne zaman öldü? Slim Dusty şarkıları nelerdir?
- Dr. Yaşar Subutay Peker kimdir? Yaşar Subutay Peker hayatını nasıl kaybetti?
- Red Bull'un kurucusu Dietrich Mateschitz kimdir? Dietrich Mateschitz neden öldü?
- McFit'in kurucusu Rainer Schaller kimdir? Rainer Schaller nasıl kayboldu?
-
Video Haberler
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Kar yağışı için saat verildi
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!
- Ünlü iş insanı yaşamını yitirdi