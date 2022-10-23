İstanbul Baro'sunun ilk kadın başkanı Filiz Saraç kimdir?

23 Ekim 2022 Pazar, 22:15

İstanbul Barosu 52. Genel Kurulu'nda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu başkan adayı avukat Filiz Saraç, Baro Başkanı seçildi. Saraç, 144 yıllık İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu.

FİLİZ SARAÇ KİMDİR?

Filiz Saraç, 1 Mayıs 1968 doğumludur. 1988 tarihinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Barosu’nda 3 dönem yöneticilik yapmış olup, İstanbul Barosunda sırası ile Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterlik ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017-2021 yılları arası TBB Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

6 yıl Üniversite’de “Avukatlık Hukuku ve Meslek Kuralları” ve “Uygulamalı Hukuk” derslerinde misafir Öğretim Görevlisi olarak görev aldı. TBB Eğitim Danışma Kurulu Üyeliği ve İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

FİLİZ SARAÇ'IN KİTAPLARI

“Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri”, “Deprem Hukuku” (ortak yazarlı), “Stajyer Avukatın Hak Ve Yükümlülükleri” (ortak yazarlı) adlı kitapları kaleme aldı.



