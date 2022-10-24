İzmir Barosu'nun yeni başkanı avukat Sefa Yılmaz kimdir? Sefa Yılmaz'ın listesinde kimler var?
İzmir Barosu Genel Kurulunda, Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Sefa Yılmaz seçimi kazanarak Baro Başkanı seçildi. İzmir Barosu'nun yeni başkanı avukat Sefa Yılmaz kimdir? Sefa Yılmaz'ın listesinde kimler var?
Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Sefa Yılmaz 3 bin 275 oy alarak, en yakın rakibi Avukat Hakları Grubu adayı Hüseyin Karakoç'a 1800 oy fark attı. Sefa Yılmaz'ın listesi eksizsiz olarak seçildi. Böylece seçimin kazananı Çağdaş Avukatlar Grubu oldu. Sefa Yılmaz, İzmir Barosu'nun yeni başkanı olarak seçildi.
AVUKAT SEFA YILMAZ KİMDİR?
Sefa Yılmaz, İstanbul Üniversitesi mezunudur. İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde eğitmen olarak görev aldı. . 2002-2004 döneminde İzmir Barosu Denetleme Kurulu üyesi, 2010 – 2013 döneminde İzmir Barosu Saymanı, 2013-2014 döneminde İzmir Barosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bugüne İzmir Barosu TBB Delegesidir.
SEFA YILMAZ'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?
YÖNETİM KURULU ADAYLARI
Av. Anıl GÜLER
Av. Aylin ARAS ÖZTÜRK
Av. Ayşe KAYMAK
Av. Elçin KILINÇER OT
Av. Emre ÖKTEM
Av. Gamze ŞİMŞEK
Av. Meriç KAPTAN
Av. Mine DONDURAN ERÇETİN
Av. Şefika YILDIRIM SERT
Av. Zöhre DALKIRAN
DENETLEME KURULU ADAYLARI
Av. Burcu Ece GÜLER
Av. Cansu BİLDİRİCİ EĞERCİOĞLU
Av. Gamze KARAOĞLU
DİSİPLİN KURULU ADAYLARI
Av. Aslı BOLDAN ERTÜRK
Av. Ceren ŞEN TOSUN
Av. Dinçer DİKMEN
Av. Hatice ASLAN ATABAY
Av. Sefer KESKİN
TBB DELEGE ADAYLARI
Av. Eda BEKÇİ
Av. Hüseyin YILDIZ
Av. Özkan YÜCEL
Av. Senem UYGUN KILIÇ
Av. Yakup GÜL
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