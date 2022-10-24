İzmir Barosu'nun yeni başkanı avukat Sefa Yılmaz kimdir? Sefa Yılmaz'ın listesinde kimler var?

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:26

Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Sefa Yılmaz 3 bin 275 oy alarak, en yakın rakibi Avukat Hakları Grubu adayı Hüseyin Karakoç'a 1800 oy fark attı. Sefa Yılmaz'ın listesi eksizsiz olarak seçildi. Böylece seçimin kazananı Çağdaş Avukatlar Grubu oldu. Sefa Yılmaz, İzmir Barosu'nun yeni başkanı olarak seçildi.

AVUKAT SEFA YILMAZ KİMDİR?

Sefa Yılmaz, İstanbul Üniversitesi mezunudur. İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde eğitmen olarak görev aldı. . 2002-2004 döneminde İzmir Barosu Denetleme Kurulu üyesi, 2010 – 2013 döneminde İzmir Barosu Saymanı, 2013-2014 döneminde İzmir Barosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bugüne İzmir Barosu TBB Delegesidir.

SEFA YILMAZ'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Av. Anıl GÜLER

Av. Aylin ARAS ÖZTÜRK

Av. Ayşe KAYMAK

Av. Elçin KILINÇER OT

Av. Emre ÖKTEM

Av. Gamze ŞİMŞEK

Av. Meriç KAPTAN

Av. Mine DONDURAN ERÇETİN

Av. Şefika YILDIRIM SERT

Av. Zöhre DALKIRAN





DENETLEME KURULU ADAYLARI





Av. Burcu Ece GÜLER

Av. Cansu BİLDİRİCİ EĞERCİOĞLU

Av. Gamze KARAOĞLU





DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

Av. Aslı BOLDAN ERTÜRK

Av. Ceren ŞEN TOSUN

Av. Dinçer DİKMEN

Av. Hatice ASLAN ATABAY

Av. Sefer KESKİN





TBB DELEGE ADAYLARI

Av. Eda BEKÇİ

Av. Hüseyin YILDIZ

Av. Özkan YÜCEL

Av. Senem UYGUN KILIÇ

Av. Yakup GÜL