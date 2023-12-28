Diyanet, yılın son hutbesinde yılbaşını hedef aldı: Yanlış tutumlardan uzak duralım!

Diyanet 2023'ün son hutbesinde yılbaşı kutlamalarını hedef alarak yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemelerini 'yanlış tutum ve davranış' olarak nitelendirdi. Alkol; kumar ve şans oyunlarına da değinilen hutbede, "Bu haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 23:40
Diyanet, yılın son hutbesinde yılbaşını hedef aldı: Yanlış tutumlardan uzak duralım!
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023'ün son cuma hutbesinde gündemine yılbaşı kutlamalarını aldı.

Diyanet'in yarın camilerde okunmak üzere yayımladığı, "Muhasebe bilinciyle bir ömür geçirmek" başlıklı Cuma hutbesinde "Kaçınılmaz son olan ölüme bir adım daha yaklaştık. Şimdi hep birlikte kendimize soralım: Her şeyin karşılığının tastamam verileceği hesap gününe hazır mıyız?" denildi.

Hutbede yılbaşı konusunda ise şu ifadeler yer aldı:

"Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim."


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