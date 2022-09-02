Diyanet, çıkardığı Çocuk Dergisi’nde çocuklara 'şükretme' çağrısında bulundu

02 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Yayımladığı Aile Dergisi’nde yurttaşlara tasarruflu pazar alışverişi anlatan ve tüm pazarın gezilerek fiyatların öğrenilmesi, ucuza alışveriş için akşam saatlerinin beklenmesi önerisinde bulunan, yağ kuyruklarının oluşmasında yurttaşları suçlayan Diyanet, bu kez çocuklar için “şükretme” çağrısı yaptı. Diyanet’in Çocuk Dergisi’nin eylül sayısında “Nasıl Şükretmeliyiz?” başlıklı bir yazı yer aldı. Yazının “Bir sorum var” bölümünde, şükretmenin bir erdem olduğu belirtildi.

"NANKÖRLÜK ETMEYİN"

Yiyecek ve içeceklere, doğal güzelliklere, canlılara işaret edilerek, “Bunların hepsi ne büyük bir zenginlik, değil mi?” diye sorulan yazıda, “Peki bize sayısız nimet veren Allah’a nasıl şükretmeliyiz, biliyor muyuz? Şükür, Allah’ın vermiş olduğu nimetlerin kıymetini bilmektir. Nankörlük etmemektir. Alçak gönüllülük gösterip, güzel işler yaparak, vermiş olduğu nimetlerden dolayı Allah’a şükretmektir. Her ne halde olursak olalım şükretmeliyiz” denildi.

ENGELLİLERİ GÖRMEDİLER

Öte yandan, yazıda, engelli çocukları dışlayan bir dil kullanılması da dikkat çekti. İnsan bedenine işaret edilen yazıda, “Harika kokular saçan çiçekleri koklamamız için Allah’ın bize verdiği burnumuz. Yediğimiz yemeklerden lezzet almamızı sağlayan dilimiz. Eşyaları ve çeşitli şeyleri tutmamız için ellerimiz. Güzel sesleri, kuşların eşsiz cıvıltılarını duyabilmemizi sağlayan kulaklarımız ve daha niceleri” ifadeleri kullanıldı.