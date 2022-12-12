Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’den ilginç ‘ahlaksızlık’ yorumu: Suç müstehcen görüntülerdeymiş

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

İsmailağa’daki cinsel istismara yönelik tartışma sürerken Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’den dikkat çekici açıklama geldi. Nasreddin Hoca’nın bir fıkrasını anlatan İşliyen, müstehcen görüntülerin her yerde ve ulaşılabilir olduğunu söyleyerek, ahlaksızlıkların yaşanmasını bu duruma bağladı. İşliyen’in, “kötülükleri kapatmak” kavramına işaret etmesi de dikkat çekti.

İsmailağa bağlantılı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığının ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen’in sosyal medyadan paylaştığı açıklaması dikkat çekti. “Taşları bağlamışlar” başlıklı bir video yayınlayan İşliyen, Nasreddin Hoca’ya atfedilen bir fıkra anlatacağını belirterek, “Fıkrayı hatırlatarak, söylemek istediğimizi söylemeye çalışalım” dedi. Nasreddin Hoca’nın bir kış günü gittiği köyde kendisine köpeklerin saldırdığını, köpekleri korkutmak için yerden almaya çalıştığı taşların soğuktan donduğunu ve yerden kalkmadığını söyleyen İşliyen, bunun üzerine Nasreddin Hoca’nın “‘Allah Allah, bu nasıl memleket? Taşları bağlamışlar, köpekleri serbest bırakmışlar” dediğini belirtti. İşliyen, fıkranın ardından şunları kaydetti:

“Her tarafta öyle kötülükler çok rahatlıkla yapılıp, ‘Niye bu kötülüklerle mücadele etmiyorsunuz?’ denildiği zaman insanın aklına bu fıkra geliyor. Akşama kadar insanımızın, gencimizin kalbini, zihnini bozacak müstehcen görüntüler, çok kolaylıkla ulaşılabilir, seyredilebilir durumda. Akşama kadar genç, yaşlı bütün insanımızı şiddete meylettirecek, silahı bir defa belinden çekince 10 kişiyi öldürmeden yerine koymadığı şiddet, cinayet, katliam görüntüleri çok rahatlıkla izlenebilir ve görülebilir, yaygın durumdayken ‘Bu şiddete, ahlaksızlığa bir çare bulun’ denildiği zaman Nasreddin Hoca’nın ‘Bu nasıl memleket? Taşları bağlamışlar, köpekleri serbest bırakmışlar?’ fıkrası insanın aklına geliyor.”

"KÖTÜLÜKLERİ KAPATMAK"

Öte yandan İşliyen’in, “sakıncalı sonuca götürecek şeylerin yasaklanması” anlamına gelen ve tam çevirisi “kötülükleri kapatmak” olan “seddi zerai” kavramına işaret etmesi de dikkat çekti.