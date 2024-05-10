Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş gazeteciyi görmemezlikten geldi

Yayınlanma: 10.05.2024 - 23:15

Güncelleme: 10.05.2024 - 23:16

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kocatepe Camisi fuar alanında Türkiye Diyanet Vakfı Devri Alem Gençlik Fuarı'na katıldı.

Erbaş, dijitalleşmeyle birlikte sürekli gelişen erişim, etkileşim ve paylaşım gibi imkanların etkisinin her geçen gün daha da arttığını belirterek, "Medya araçlarında görülen gelişim ve değişim bilgi kaynaklarının çeşitlenerek artmasını, bilgi merkezli sunulan hizmetlerin boyut değiştirmesini, bilgi kazanma ve öğrenme hususunda farklı zeminlerin oluşmasını sağlamıştır.

Özellikle günümüz dünyası, internet teknolojileri sayesinde zaman ve mekana dair sınırların kalktığı sanal olan ile gerçek olan arasındaki çizginin neredeyse silindiği bir yapıya bürünmüştür. Gelinen noktada medya sadece bilgiye kolay ulaşmanın en hızlı yolu değil, bununla beraber bilginin nasıl sunulacağına dair de güçlü bir etki alanına sahip olmuştur" ifadelerini kullandı.

KORUMA SORUSUNU YANITLAMADI

Fuar alanına Türkiye Diyanet Vakfı binasından yaya olarak gelip giden Erbaş, çıkışta koruma sayısının arttığı yönünde kendisine yöneltilen soruyu yanıtlamadan yürümeye devam etti.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez döneminde iki olan koruma sayısı, Erbaş döneminde altıya yükseldiği öne sürülmüştü.