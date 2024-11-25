Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'eksik' 25 Kasım mesajı: Türkiye'deki kadınları 'unuttu'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:48

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:49

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı yayınladı.

Erbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajında, Gazze’de soykırıma devam eden siyonist işgalcilerin 7 Ekim 2023’ten bugüne on binlerce kadını katlettiğini belirtti.

Ali Erbaş'ın 25 Kasım mesajında; neredeyse her gün bir kadın cinayetinin işlendiği, kadınların şiddete, tacize, tecavüze, ayrımcılığa maruz kaldığı Türkiye'ye yer vermemesi dikkat çekti.

YORUMLARA KAPADI

Öte yandan Erbaş'ın söz konusu paylaşımını yorumlara kapadığı görüldü.

TÜRKİYE'DEKİ KADINLARA HİÇ DEĞİNMEDİ...

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen bugün de ne yazık ki başta Filistin olmak üzere nice mazlum coğrafyalarda kadınlar soykırımlara, zulümlere maruz kalmaya devam ediyor. Gazze’de soykırımlarına devam eden siyonist işgalciler 7 Ekim 2023’ten bugüne on binlerce kadını katletti. Çelik teller ve zulüm duvarlarının ardında ölüm ve hayat arasında sıkışmış binlerce kadın ailelerinden, evlerinden ve tüm imkanlardan uzak bir şekilde yaşamaya çalışmaktadırlar.”

Erbaş, “Tüm bu yaşananlara karşı insan hayatını önceleyen, emniyet altına alan ve bu konuda Müslümanları sorumlu kılan İslam medeniyetinin temsilcileri olarak kötülüğe karşı iyiliğin egemen olduğu bir dünyayı tesis etmek için takatimizin sonuna kadar gayret göstermeliyiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa; etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının bu kötülüklerin son bulmasına vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.