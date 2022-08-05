Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kuran'ı en güzel şekilde okuyan hocalara ihtiyacımız var'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Musikiyi en güzel şekilde öğrenip onun eğitimini alıp, minarelerimizden onu en güzel şekilde okuyan hocalarımıza, camilerimizde Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyan hocalarımıza bugün o kadar çok ihtiyacımız var ki” dedi.
Diyanet Akademisi Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi dil kursları, dini musiki kursları ile seyir sahne sanatları kursiyerlerinin mezuniyet programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2013’te başlayan dini musiki eğitiminde 5’inci mezunların verildiğini, 100’den fazla kişinin bu bölümden mezun olduğunu belirtti.
'KUR’AN-I KERİM’İ EN GÜZEL ŞEKİLDE OKUYAN HOCALARA İHTİYACIMIZ VAR'
Erbaş, şöyle devam etti:
“Bizim musikimiz, camiden doğmuş ve camiden yayılmıştır. Dolayısıyla bugün o kadar çok ihtiyacımız var ki, musikiyi en güzel şekilde öğrenip onun eğitimini alıp, minarelerimizden onu en güzel şekilde okuyan hocalarımıza, camilerimizde Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyan hocalarımıza. Yüzlerce binlerce emek verilerek bestelenmiş eserleri, ilahileri en güzel şekilde okuyan hocalarımıza ihtiyacımız var. İnşallah Diyanet Akademisi’nden mezun etmiş olduğumuz sizler gibi hocalarımız bunun eğitimine katkı sağlayacaklarsınız inşallah.”
Sahne sanatlarıyla ilgili yapılan bu eğitimlerin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir ilk olduğunu, eğitimlerin bundan sonra da verilmeye devam edeceğini dile getiren Erbaş, “Sanat bizim medeniyet unsurlarımızdan birisidir. Allah yarattığı her kulunun kalbinde bir sanat mahareti de yaratmıştır. O kullardan bir kısmı sesiyle bir kısmı davranışlarıyla, bir kısmı resim yaparak farklı alanlarda farklı sanat dallarında kabiliyetlerini gösterirler. Bizim amacımız zaten Allah’ın yaratmış olduğu kabiliyetleri ortay çıkarmak ve milletin istifade etmesini sağlamak” dedi.
Erbaş, Diyanet Akademisi çerçevesinde yurt dışına gönderilen din görevlilerine verilen dil eğitimi kursunun 5 Ağustos günü ilk mezunlarını vereceği bilgisini paylaştı.
Öte yandan, Diyanet Akademisi Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi’ndeki eğitimlerden mezun olan kursiyerler, aldıkları eğitimleri program kapsamında katılımcılara sergiledi.
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