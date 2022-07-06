Kuran kursunda erkek öğrenciye 'cinsel istismar' iddiası
13 yaşındaki erkek öğrencisini otomobiline bindirerek karanlık bir yere götürdüğü ve çocuğa orada nitelikli cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Kuran kursu öğretmeni Eşraf A. hakkında; en az 16 yıl hapis talebiyle dava açıldı.
İstanbul Sultanbeyli’de 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Eşref A. (44) hakkında 16 yıldan az olmamak şartlı hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu şüpheli Eşraf A. önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 13 yaşındaki mağdur erkek çocuğun Sultanbeyli’deki bir kuran kursuna gittiği ve Eşref A.’nın kendisini 10 Mayıs 2022 tarihinde otomobiline bindirerek karanlık bir yere götürdüğünü söylediği belirtildi.
İddianamede şüpheli Eşraf A.'nın burada önce çocuğu öptüğü ardından nitelikli cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİĞİ HATIRLATILDI
Eşref A.’nın ifadesine de yer verilen iddianamede şüphelinin mağdur çocukla yemek yediği, 'baba şefkatiyle' elini omzuna attığı, yanağından birkaç kez öptüğünü ve istismar olayını kabul etmediği hatırlatıldı.
MAĞDUR ÇOCUK OLAYLARI AYRINTI VEREREK ANLATTI
İddianamenin değerlendirme kısmında hastane raporu, mağdur beyanı ve şüphelinin kısmi tevilli ikrarı gibi hususlar dikkate alınarak mağdurun istikrarlı ve tutarlı beyanları olduğu vurgulandı.
Mağdurun olayları ayrıntı vererek anlattığı ve şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı kaydedilen iddianamede, "Türk toplum yapısındaki yerleşik teamüller bir bütün olarak ele alındığında, mağdurun isnatlarının derecattan geçirilmesinde kamu yararının bulunduğu" ifade edildi.
AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK
İddianamede şüpheli Eşref A.’nın "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
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