Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, başvuruda bulunacak olan adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 17:48
Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
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Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda görev yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 85 eğitim görevlisi alacak. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 85 eğitim görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

DİYANET İŞLERİ EĞİTİM GÖREVLİSİ BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, dini yüksek ihtisas/dini ihtisas merkezlerine 75, Diyanet Akademisine 10 eğitim görevlisinin alımı yapılacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 5-19 Haziran tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.


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