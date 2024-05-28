DGS geç başvuru nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları bugün itibarıyla başladı. 10-20 Mayıs tarihlerinde DGS başvurusu yapamayan adaylar için geç başvurular bugün erişime açıldı. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:56
DGS geç başvuru nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

2024 DGS geç başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır?

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.


DGS haberleri Dikey Geçiş Sınavı haberleri Geç Başvuru haberleri

İlgili Haberler

AUZEF finalleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı ne zaman?

AUZEF finalleri ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavı ne zaman?
2 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı için öğrencilere uyarılar: Özel taktik belirleyin

2 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı için öğrencilere uyarılar: Özel taktik belirleyin
Ulaş Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na 'pilotluk sınavı' sorusu: Sınavın gayriciddi bir uygulamayla yemekhanede yapılmasının sorumlusu kimdir?

Ulaş Karasu'dan Bakan Uraloğlu'na 'pilotluk sınavı' sorusu: Sınavın gayriciddi bir uygulamayla yemekhanede yapılmasının sorumlusu kimdir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı sıkıcı olan 4 burç!

Cinsel hayatı sıkıcı olan 4 burç!
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı: 'Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı'

Fenerbahçe'den flaş Galatasaray paylaşımı: 'Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı'
Yıldızlar size gülümsüyor: İşte Haziran ayının şanslı burçları…

Yıldızlar size gülümsüyor: İşte Haziran ayının şanslı burçları…
Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! 'Bizde harama yer yok'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! 'Bizde harama yer yok'
Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar

Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar
Ünlü şarkıcı Lara'nın konser verdiği sırada izdiham yaşandı: Binlerce vatandaş meydana sığmadı

Ünlü şarkıcı Lara'nın konser verdiği sırada izdiham yaşandı: Binlerce vatandaş meydana sığmadı
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’