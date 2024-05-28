DGS geç başvuru nasıl yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları bugün itibarıyla başladı. 10-20 Mayıs tarihlerinde DGS başvurusu yapamayan adaylar için geç başvurular bugün erişime açıldı. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır?
2024 DGS geç başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır?
DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.
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