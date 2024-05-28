Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:56

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:56

2024 DGS geç başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki, DGS geç başvuru nasıl yapılır?

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.