Diyanet İşleri Başkanlığı mülakatla 35 öğretmen alacak

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:55

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:56

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.