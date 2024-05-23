Diyanet İşleri Başkanlığı mülakatla 35 öğretmen alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.
Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alacak.
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