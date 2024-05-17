Tepkilerin odağındaydı... Diyanet, Audi A8 aracını iade etti

Yayınlanma: 17.05.2024 - 11:43

Güncelleme: 17.05.2024 - 11:44

Lüks harcamaları, şatafatlı etkinlikleriyle gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı, iktidarın "tasarruf" tedbirleri kapsamında yeni bir adım attı.



Diyanet, kullanılan Audi A8 aracını iade ettiğini duyurdu.

Başkanlık, demirbaş eşya, büro malzemesi ve kırtasiye gibi alımların sadece çok zorunlu ihtiyaçlar dışında yapılmayacağını belirtti.

Başkanlıktan yapılan açıklamada "Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.