Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik: "Herkes 'Muhterem' derken ben 'Feto' diyordum"

25 Ekim 2022 Salı, 15:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çelik ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP'li bazı milletvekilleri de izledi. Duruşmada, Çelik hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

Savunma için söz verilen Çelik, iddianamenin hazırlanma sürecinde usulsüzlük yapıldığını ifade etti.

“O DÖNEM ‘MUHTEREM’ DEDİKLERİNE BEN ‘FETO’ DİYORDUM”

Çelik, uzun yıllar hâkim olarak görev yaptığını, "Cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat" dünya görüşüne sahip hâkim ve savcılarla YARSAV'ı kurduklarını anlattı. 2011'de Yargıtay tetkik hâkimiyken görevinden istifa ettiğini anlatan Çelik, "Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlendim. O dönem bazılarının 'muhterem' dedikleri adama ben 'Feto' diyordum. Silivri'de Ergenekon, Oda TV duruşmalarını takip ediyordum" ifadelerini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunulduğu iddia edilen sosyal medya hesabının kendine ait olmadığını belirtti ve "17-25 Aralık sürecindeki tapelerin doğru olduğunu ifade ettim. İfade etmeye devam edeceğim ancak o hesaptaki paylaşılan ifadeler bana ait değildir." dedi.

Digitürk üyeliğini iptal ettirmesinin FETÖ ile bağlantısı olmadığını belirten Çelik, "O dönem 17-25 Aralık soruşturmalarını yayınlayan bu kanalların mahkeme kararı olmadan platformdan çıkartılmasını hukuksuz bulduk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da partililere platformdan çıkılması yönünde talimat vermiştir. Ben genel başkanın avukatıyım, tabii ki çıkacaktım." diye konuştu.