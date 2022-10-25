Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik: "Herkes 'Muhterem' derken ben 'Feto' diyordum"
FETÖ'ye yardım iddiasıyla hakkında dava açılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in yargılanmasına başlandı. Çelik savunmasında, "O dönem bazılarının 'muhterem' dedikleri adama ben 'Feto' diyordum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından yargılanmasına başlandı.
Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çelik ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP'li bazı milletvekilleri de izledi. Duruşmada, Çelik hakkındaki iddianamenin özeti okundu.
Savunma için söz verilen Çelik, iddianamenin hazırlanma sürecinde usulsüzlük yapıldığını ifade etti.
“O DÖNEM ‘MUHTEREM’ DEDİKLERİNE BEN ‘FETO’ DİYORDUM”
Çelik, uzun yıllar hâkim olarak görev yaptığını, "Cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat" dünya görüşüne sahip hâkim ve savcılarla YARSAV'ı kurduklarını anlattı. 2011'de Yargıtay tetkik hâkimiyken görevinden istifa ettiğini anlatan Çelik, "Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlendim. O dönem bazılarının 'muhterem' dedikleri adama ben 'Feto' diyordum. Silivri'de Ergenekon, Oda TV duruşmalarını takip ediyordum" ifadelerini kullandı.
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunulduğu iddia edilen sosyal medya hesabının kendine ait olmadığını belirtti ve "17-25 Aralık sürecindeki tapelerin doğru olduğunu ifade ettim. İfade etmeye devam edeceğim ancak o hesaptaki paylaşılan ifadeler bana ait değildir." dedi.
Digitürk üyeliğini iptal ettirmesinin FETÖ ile bağlantısı olmadığını belirten Çelik, "O dönem 17-25 Aralık soruşturmalarını yayınlayan bu kanalların mahkeme kararı olmadan platformdan çıkartılmasını hukuksuz bulduk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da partililere platformdan çıkılması yönünde talimat vermiştir. Ben genel başkanın avukatıyım, tabii ki çıkacaktım." diye konuştu.
Video Haberler
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Okul önünde çatışma: 2 ölü, 13 yaralı
- Doğrudan gol oldu!
- Meteoroloji'den '5 günlük' uyarı
- 'Mesaj' bahanesi ile çocuğu dakikalarca darbettiler
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- Erdoğan'a 'Soylu' sürprizi
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu