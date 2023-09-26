Diyanet İşleri Personel alımı ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Diyanet İşleri Personel alımı başvuru şartları neler?

Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:31

Güncelleme: 26.09.2023 - 16:31

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılında 2.450 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Diyanet İşleri Personel alımı ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Diyanet İşleri Personel alımı başvuru şartları neler?

DİYANET 2 BİN 450 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 25 Eylül 2023-6 Ekim 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Diyanet personel alımı başvurusu için adaylar kurumun internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecekler.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2022 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir."

Özel başvuru şartları

Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için işaret dili alanında en az 120 (yüz yirmi) saatlik işaret dili sertifikasına (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubunda başvuruda bulunacak adayalar için en az 64 (altmış dört) saatlik Braille Alfabesi alanında sertifikaya (MEB onaylı veya Üniversiteden alınmış) sahip olmak ve belgelendirmek,

Kur'an Kursu Öğreticisi (İşitme Engelli Öğrenciler İçin) ile Kur'an Kursu Öğreticisi (Görme Engelli Öğrenciler İçin) kontenjan grubundan başvuruda bulunacak adaylar için Başkanlığımızda geçici öğretici olarak en az bir eğitim-öğretim yılı (180 iş günü) çalışmış olmak. (Görev sürelerinin hesaplanmasında DİBBYS verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak adayların bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS programına işlenmemiş çalışma süreleri dikkate alınmayacaktır.)